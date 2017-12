Berlin weitet Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung aus

Gute Nachrichten für Eltern kleiner Kinder: Ihr Recht auf Betreuung des Nachwuchses wird gestärkt, Zusatzbeiträge werden begrenzt. 2018 tut sich aber noch mehr.

Berlin (dpa/bb) - Der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in Berlin wird ausgeweitet. Ab 1. Januar haben Eltern von Kindern ab einem Jahr das Recht auf sieben Stunden Tagesbetreuung ihrer Kleinen in einer Krippe oder Kita. Bisher waren es fünf Stunden täglich. Wer eine längere Betreuungszeit benötigte, musste dies bisher nachweisen. Dies ist künftig erst bei mehr als sieben Stunden am Tag erforderlich.