dpa

Opposition wirft Senat in Haushaltsdebatte Fehlpolitik vor

Zu Beginn der stundenlangen Haushaltsdebatte im Berliner Abgeordnetenhaus hat die Opposition dem Senat eine falsche Politik vorgeworfen. «Es ist nicht die Stunde der Buchhaltung, sondern die Stunde der Abrechnung mit dieser verfehlten Politik von Rot-Rot-Grün», sagte CDU-Fraktionschef Florian Graf am Donnerstag im Parlament. «Es mangelt nicht an Geld, sondern an Mut und Führung, Herr Regierender Bürgermeister.»

Der Senat sei dabei gescheitert, die Alltagsprobleme der Menschen zu verbessern, sagte Graf. Zu den Baustellen zählte er die Wohnungsnot, marode Schulen, überfüllte Bahnen und Busse und den noch nicht eröffneten Flughafen BER. Die AfD warf dem Senat Klientelpolitik vor.

Das Parlament sollte am späten Abend über den Doppelhaushalt 2018/2019 abstimmen. Das Volumen liegt für 2018 bei 28,6 Milliarden Euro, für 2019 bei 29,4 Milliarden Euro. SPD-Fraktionschef Raed Saleh verteidigte die geplanten Ausgaben: «Wir schaffen ein menschlicheres, wir schaffen ein neues Berlin.» Ein Schwerpunkt von SPD, Linken und Grünen ist eine «Investitionsoffensive»: 4,5 Milliarden Euro sollen unter anderem in die Schulsanierung, die Verkehrsinfrastruktur und die Modernisierung der Verwaltung fließen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 14. Dezember 2017 11:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen