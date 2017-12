Doppelhaushalt unter Dach und Fach: Kritik an Rot-Rot-Grün

Stunden über Stunden streitet das Parlament über den Haushalt. Nun steht fest, wofür Berlin künftig Geld ausgibt. Rot-Rot-Grün jubelt, die Opposition zürnt. Wird nun alles besser in der Stadt?

Berlin (dpa/bb) - Der Berliner Landeshaushalt für die Jahre 2018 und 2019 ist unter Dach und Fach. Nach fast 16-stündiger Marathonsitzung beschloss das Abgeordnetenhaus den Etat in der Nacht zum Freitag. Die Regierungsfraktionen von SPD, Linken und Grünen stimmten dafür, CDU, AfD und FDP dagegen. Der Doppelhaushalt ist der erste eigene der seit einem Jahr amtierenden Koalition. Er hat ein Volumen von 28,6 Milliarden Euro für 2018 und 29,4 Milliarden Euro für 2019.

Ein Schwerpunkt von Rot-Rot-Grün ist eine «Investitionsoffensive», für die in beiden Jahren zusammen allein 4,5 Milliarden Euro bereitstehen. Das Geld soll unter anderem in die Schulsanierung, die Verkehrsinfrastruktur und die Modernisierung der Verwaltung fließen.

Auch in vielen anderen Bereichen will die Koalition neue Akzente setzen, um die Stadt - wie es heißt - sozialer zu machen und nach ökologischen Maßstäben umzubauen. Mehr Geld fließt für mehr Personal, nicht zuletzt bei Polizei, Feuerwehr oder Gerichten.

Jetzt würden zusätzlich 400 Polizisten und 300 Feuerwehrleute pro Jahr eingestellt, sagte Müller. Es werde auch in die Infrastruktur investiert, in Schulbau, Straßenbau, Krankenhäuser und Kulturgebäude. «Und es stimmt, diese Trendwende ist nicht sofort in allem spürbar.» Jede Baumaßnahme brauche Kapazitäten der Bauwirtschaft. «Das ist eine große Kraftanstrengung, das zu organisieren.»