dpa

Bundespolizei erhält neue Fahrzeuge

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) übergibt heute in Potsdam 50 neue Fahrzeuge an die Bundespolizei. Sie sollen in verschiedenen Orten bundesweit eingesetzt werden. De Maizière will sich auch über die Arbeit der Bundespolizei informieren: von der Kriminalitätsbekämpfung über die Entschärfung von Sprengkörpern bis zur Streifentätigkeit. Die Bundespolizei ist schwerpunktmäßig im Grenzraum, auf Bahnanlagen, an den Küsten und auf Flughäfen eingesetzt.

Nach dem gerade erst vorgestellten Jahresbericht der Bundespolizei gibt es derzeit rund 45 500 Mitarbeiter. Bis 2020 sollen weitere 7300 Stellen geschaffen werden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 14. Dezember 2017 02:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen