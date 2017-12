dpa

Brandenburger Landtag diskutiert über Großflughafen BER

Einen Tag vor der erwarteten Verkündung eines neuen Öffnungstermins für den neuen Hauptstadtflughafen BER diskutiert der Landtag in Potsdam heute über die Mega-Baustelle. In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der CDU soll diskutiert werden, ob die Flughafengesellschaft überhaupt in der Lage ist, die Bauherrenfunktion effektiv auszuüben. Zudem will die CDU-Fraktion wissen, wie gut das Land Brandenburg auf eine Eröffnung vorbereitet ist. Wegen der bereits sechsmal verschobenen Eröffnung bestünden zudem große Zweifel an der erneut geplanten Terminverkündung. Nach Medienberichten könnte der Flughafen jetzt im Herbst 2020 in Betrieb gehen. Die Flughafengesellschaft will den Termin am Freitag verkünden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 14. Dezember 2017 01:50 Uhr

Quelle: dpa

