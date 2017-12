dpa

Hertha-Profis Weiser und Rekik verletzt

Hertha BSC muss beim Hinrunden-Abschluss in Leipzig am Sonntag um den Einsatz von Mitchell Weiser und Karim Rekik bangen. U21-Europameister Weiser zog sich am Mittwoch beim 3:1 der Berliner gegen Hannover 96 eine Verletzung am Sprunggelenk zu, wie Trainer Pal Dardai nach der Partie sagte. Der 23-Jährige war wegen der Blessur zur Pause in der Kabine geblieben. Abwehrchef Rekik humpelte nach einem Zusammenprall mit 96-Profi Noah Joel Sarenren Bazee in der zweiten Halbzeit ebenfalls angeschlagen vom Platz. Wie schwer die Verletzung des Niederländers ist, konnte Dardai zunächst nicht sagen. Die Berliner spielen am Sonntag (18.00 Uhr) bei RB Leipzig.

