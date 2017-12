Eisbären Berlin feiern Heimsieg gegen Krefeld

Die Eisbären Berlin haben am Mittwoch ihre Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut. In einem vorgezogenen Spiel des 46. Spieltags gewannen sie in der Arena am Ostbahnhof gegen die Krefeld Pinguine mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Nick Petersen, James Sheppard und Marcel Noebels sorgten mit ihren Treffern für den Arbeitssieg, mit dem die Berliner ihren Vorsprung auf den Tabellenzweiten EHC München auf sechs Punkte vergrößerten.

Vor 9.608 Zuschauern verstrich das Auftaktdrittel ohne große Höhepunkte. Nach der ersten Pause erhöhten die Eisbären den Druck, nutzten aber ihre zahlreichen Gelegenheiten nicht. Weil sie der überragenden Angriffsreihe der Krefelder einmal zu viel Raum ließen, gerieten sie sogar in Rückstand: Nach einer Puckstafette über Marcel Müller und Dragan Umicevic erzielte Daniel Pietta völlig freistehend das Führungstor der Gäste. Die Berliner waren um eine Antwort bemüht, scheiterten aber immer wieder am starken Krefelder Torhüter Patrick Klein. Erst acht Sekunden vor der Pausensirene traf Petersen zum Ausgleich.

Auch im Schlussabschnitt blieben die Eisbären überlegen und entschieden das Spiel: Erst traf Sheppard, dann sorgte Noebels mit einem Schuss ins leere Tor Sekunden vor Schluss für den Endstand.

Letzte Änderung: Mittwoch, 13. Dezember 2017 22:00 Uhr

Quelle: dpa

