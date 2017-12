dpa

Einbrechertrio festgenommen: 39 Einbrüche

Eine gemeinsame Ermittlungsgruppe der beiden Polizeibehörden Berlin und Brandenburg hat eine mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen. Die drei Männer im Alter von 28 bis 41 Jahren sollen in den vergangenen drei Wochen insgesamt 39 Mal in Einfamilienhäuser in Berlin und Brandenburg eingebrochen haben, wie die Polizei Brandenburg am Mittwoch mitteilte.

Die Ermittler stellten das Trio nach Hinweisen bei zwei Einbrüchen am Montag in einem Wohngebiet in der Nähe von Erkner im süd-östlichen Brandenburg. Die Männer saßen in ihrem Auto, als die Polizisten eintrafen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Wagens fanden die Ermittler Diebesgut, Einbruchwerkzeuge sowie Masken. Weiteres Diebesgut sowie mehrere Tausend Euro Bargeld wurden bei einer späteren Wohnungsdurchsuchung gefunden.

Die Bande wurde festgenommen und am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Gegen alle drei Männer wurde Haftbefehl erlassen.

