dpa

Gabriel besucht Lichterfest im Jüdischen Museum in Berlin

Zum diesjährigen Chanukkafest hat Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) das Jüdische Museum in Berlin besucht. Der neue Botschafter des Staates Israel, Jeremy Issacharoff, entzündete am Mittwochabend zu traditioneller Musik drei Kerzen am Chanukka-Leuchter im Museum. Gabriel wohnte spontan der Zeremonie bei, hielt aber keine Ansprache. Das achttägige jüdische Lichterfest Chanukka (hebräisch: Einweihung) erinnert an die Neuweihe des Tempels in Jerusalem im Jahre 165 vor der christlichen Zeitrechnung. Jeden Tag wird eine weitere Kerze an einem Leuchter angezündet. Am Dienstag stellten Rabbiner zum Beginn des Lichterfestes einen achtarmigen Leuchter am Brandenburger Tor auf.

Letzte Änderung: Mittwoch, 13. Dezember 2017 17:10 Uhr

