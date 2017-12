Hofscheider will Wiedergutmachung: Alle fit bei Union

Union braucht im letzten Spiel des Jahres gegen Ingolstadt unbedingt einen Sieg, um dem Abwärtsstrudel zu entkommen.

Berlin (dpa/bb) - Im letzten Spiel des Jahres will sich Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin An der Alten Försterei aus der Krise schießen. Im Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt soll nach vier Spielen ohne Sieg vor allem der Eindruck der jüngsten 0:1-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden kaschiert werden.