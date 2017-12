Polizeiauto bei Verfolgungsjagd demoliert

Ein Polizeiauto ist in Berlin-Neukölln reichlich demoliert worden, als es am Mittwochmorgen einen Wagen verfolgte, dessen Fahrer sich in der Fuldastraße einer Kontrolle entzogen hatte. Es kam am Weichselplatz nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte einen geparkten Wagen und einen Poller, bis es schließlich auf dem Gehweg zum Halten kam, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Insassen wurden in einer Klinik behandelt. Der verfolgte Wagen fuhr weiter und rammte auf seiner Flucht noch drei geparkte Pkw. Polizisten fanden den Wagen wenig später beschädigt in der Ossastraße. Der Fahrer konnte unerkannt entkommen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 13. Dezember 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

