Landrat: Ausbau von Nahverkehr und Straßen in Schönefeld

Mit Spannung wird der neue Eröffnungstermin für den Hauptstadtflughafen BER erwartet. Unabhängig davon fordert der zuständige Landrat nachdrücklich einen Ausbau der Verkehrswege.

Wildau (dpa/bb) - Der Landrat von Dahme-Spreewald, Stephan Loge (SPD), hat eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und einen Ausbau der Straßen rund um den Flughafenstandort Schönefeld gefordert. «Ich fürchte, der Flughafen Schönefeld-Alt wird noch sehr, sehr lange bleiben», sagte Loge am Mittwoch auf der Jahresbilanz-Pressekonferenz in Wildau. Angesichts steigender Fluggastzahlen müsse dieser Flughafen und die Verkehrsanbindung dringend professionalisiert werden. «Wenn der BER irgendwann eröffnet, werden sich die Zahlen verdreifachen.»

Baudezernent Chris Halecker verlangte daher eine weitere Autobahnanbindung aus dem Westen über das Gelände der Internationalen Luftfahrtausstellung (ILA) in Selchow. «Mit nur einem Autobahnanschluss am BER werden wir den Individualverkehr nicht in den Griff bekommen.» Diese neue Anbindung müsse wegen der langen Planungs- und Genehmigungszeiträume schnell in Angriff genommen werden, betonte Halecker.