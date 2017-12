dpa

Berlin ändert Regelungen für Vermietung von Ferienwohnungen

Die gelegentliche private Weitervermietung von Wohnungen oder Zimmern an Feriengäste soll in Berlin erleichtert werden. Gleichzeitig sind angesichts der Wohnungsknappheit in der Hauptstadt schärfere Regelungen gegen die sogenannte Zweckentfremdung von Wohnraum geplant. Einen entsprechenden Gesetzentwurf stellte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Mittwoch vor.

Demnach sollen Privatleute ihre selbstbewohnte Wohnung oder Teile davon bis zu 60 Tagen im Jahr ohne Genehmigung weitervermieten dürfen. Wer dies länger tun will, muss eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Eigentümer, die ihre Wohnung leer stehen lassen, statt sie zu vermieten, müssen sich auf mehr Gegenwind einstellen. Künftig müssen sie schon nach drei Monaten Leerstand statt bisher sechs Monaten mit Restriktionen rechnen. Gelten soll die Gesetzesnovelle voraussichtlich ab Mai 2018.

Letzte Änderung: Mittwoch, 13. Dezember 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen