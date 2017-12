Berliner Flughafenchef setzt auf Wachstum durch Easyjet

Nach der Pleite des Hauptkunden Air Berlin sehen die Berliner Flughäfen neben der Lufthansa-Tochter Eurowings vor allem die britische Easyjet als Wachstumstreiber. Easyjet sei jetzt ein starker Partner in Schönefeld und Tegel, mit kurzen Umlaufzeiten und hoher Auslastung, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup der Deutschen Presse-Agentur. «Sie ermöglicht und sichert weiteres Wachstum für die Metropolregion.»

Die EU-Kartellbehörde hatte am Dienstag die Übernahme von Teilen Air Berlins durch Easyjet ohne Auflagen genehmigt. Damit ist der Weg für Easyjet frei, in Tegel wie geplant bis zu 25 Flugzeuge zu stationieren. Am Flughafen Schönefeld hat Easyjet bereits 12 Maschinen.

Lütke Daldrup sagte, von Januar an werde die britische Gesellschaft ab Tegel 13 Flugzeuge einsetzen. «Der Erstflug ist am 5. Januar, am 8. Januar wird Easyjet dann ihr Programm aufnehmen» - mit 19 Zielen, davon vier in Deutschland: Düsseldorf, Frankfurt, München und Stuttgart. «Bis Sommer sind 20 Maschinen gewünscht, die wir aber noch nicht bestätigen können.» Easyjet werde «in Tegel in wesentlichen Teilen das Terminal C nutzen, an dem bislang die Air-Berlin-Flüge abgefertigt wurden».