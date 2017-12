dpa

17-Jährige von Auto angefahren

Eine 17-Jährige ist in Berlin-Gesundbrunnen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die junge Frau hatte am späten Dienstagnachmittag plötzlich und ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn in der Schwedenstraße betreten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 54-jähriger Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste sie mit seinem Wagen. Die junge Frau kam mit schweren Verletzungen an den Beinen und dem Rücken in eine Klinik.

Letzte Änderung: Mittwoch, 13. Dezember 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen