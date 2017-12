Ex-Piraten-Politiker verurteilt

Weil er den Kopfschuss auf eine Polizistin in einem Tweet begrüßte, musste ein ehemalige Piraten-Politiker bereits die Partei verlassen. Jetzt verurteilt ihn auch noch ein Gericht.

Potsdam (dpa/bb) - Ein ehemaliger Brandenburger Piraten-Politiker ist wegen eines Tweets, in dem er den Angriff auf eine Polizistin begrüßte, vom Amtsgericht Potsdam zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der 30-Jährige muss 1500 Euro zahlen. «Das war eine ganz deutliche Bejubelung einer ganz schlimmen Straftat», sagte die Richterin am Mittwoch bei der Urteilsverkündung. Der Verurteilte nahm den Richterspruch regungslos entgegen.

In der mittlerweile gelöschten Twitter-Nachricht hatte der Potsdamer zu dem Kopfschuss auf eine 26-Jährige Polizistin am S-Bahnhof München-Unterföhring Mitte Juni geschrieben: «Weg mit dem Bullendreck. Ich mach' den Schampus auf». Die Polizistin liegt seit der Tat im Wachkoma und ist nicht ansprechbar, sagte ein Polizeisprecher auf dpa-Nachfrage am Mittwoch.