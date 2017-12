Ländliche Regionen sind Streitthema im Landtag

Totes Land? Die AfD macht erneut die Entwicklung der berlinfernen Regionen Brandenburgs zum Debattenthema im Landtag. Dabei stößt sie auf Widerstand. Viele Redner kritisieren, dass die Rechtspopulisten keine Lösungen hätten.

Potsdam (dpa/bb) - Der Landtag in Potsdam hat heftig über die Entwicklung der ländlichen Regionen gestritten. Die AfD warf der Regierung am Mittwoch in einer von ihr beantragten Aktuellen Stunde vor, sich nur noch um den berlinnahen Raum zu kümmern. Brandenburg sei jedoch kein Vorgarten der Bundeshauptstadt, sagte der AfD-Abgeordnete Sven Schröder. Von den anderen Fraktionen gab es teils heftige Kritik, aber auch die Zusage, mehr für die berlinfernen Regionen tun zu wollen.