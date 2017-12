Terroranschlag vor einem Jahr: Bilanz für Opferhilfe

Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche legt der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kurt Beck, heute seinen Abschlussbericht vor. Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz stellt die Bilanz zu den Hilfen für die Opfer zusammen mit dem amtierenden Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) vor. Zuvor soll das Bundeskabinett über den Bericht informiert werden.

In einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur hatte Beck gefordert, für einen besseren Schutz von Hinterbliebenen und Verletzten müssten Gesetzeslücken geschlossen werden. Er sprach sich für eine zentrale Opfer-Anlaufstelle aus, die beim Justizministerium angesiedelt sein könnte. «Wichtig ist, dass Menschen in ihrer Betroffenheit nicht allein gelassen werden und von Pontius zu Pilatus laufen müssen», hatte Beck gesagt. Auch finanzielle Hilfen sollten erhöht werden.

Zuletzt hatten Hinterbliebene Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem offenen Brief Untätigkeit und politisches Versagen vorgeworfen. Sie kritisierten auch, Merkel habe bislang weder persönlich noch schriftlich kondoliert. Die CDU-Politikerin will Betroffene am 18. Dezember im Kanzleramt treffen.