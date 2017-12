dpa

Axel Springer verkauft französisches Frauenportal Aufeminin

Zehn Jahre nach dem Einstieg trennt sich der Medienkonzern Axel Springer wieder von dem an Frauen gerichteten französischen Onlineportal Aufeminin. Télévision Française 1 wolle den 78,43-Prozent-Anteil von Springer an der börsennotierten Aufeminin S.A. erwerben, teilte Springer am Dienstagabend in Berlin mit. Der Kaufpreis liege bei insgesamt 286,1 Millionen Euro - plus einer «üblichen Verzinsung» bis zum Abschluss des Geschäfts.

Die Aufeminin-Gruppe betreibt digitale Angebote zu Themen wie Mode, Beauty, Lifestyle, Kochen und Gesundheit. Sie richtet sich damit besonders an Frauen. Springer war 2007 groß bei dem Unternehmen eingestiegen und hatte damals den übrigen Aktionären ein Angebot von 32 Euro je Aktie gemacht - nun verkauft der Konzern für 38,74 Euro je Aktie. Allerdings muss noch die Mitarbeitervertretung von Aufeminin angehört werden und die Kartellbehörden müssen zustimmen.

Springer hatte bereits am Vortag erklärt, exklusiv mit der Fernsehsender-Gruppe Télévision Française 1 (TF1) zu verhandeln. Aufeminin selbst ist an der Euronext notiert. Die Gruppe erzielte eigenen Angaben zufolge vergangenes Jahr einen Umsatz von 107 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 24,7 Millionen Euro und beschäftigt 470 Mitarbeiter.

