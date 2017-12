dpa

Autofahrerin tödlich verunglückt auf Landstraße

Eine Autofahrerin ist auf einer Landstraße in der Nähe von Baruth/Mark (Landkreis Teltow-Fläming) von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verunglückt. Die 58-Jährige war am Dienstagmorgen von Paplitz in Richtung Schöbendorf unterwegs, teilte die Polizei mit. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto geborgen werden. Sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, war nach Angaben der Polizei am Dienstag zunächst unklar.

