Senatorin zu Stickoxid-Belastung: «Wir müssen handeln»

Mit Stickoxiden verpesten vor allem Dieselfahrzeuge die Luft. In Berlin betrifft das Problem nicht nur Anwohner großer Straßen, wie eine neue Messreihe zeigt. Die Umweltsenatorin sieht Handlungsbedarf.

Berlin (dpa/bb) - Angesichts neuer Messergebnisse zur hohen Stickoxid-Belastung in Berlin hat Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert. Diese müsse entweder dafür sorgen, dass Autohersteller Fahrzeuge mit Soft- und Hardware nachrüsten, damit sie Grenzwerte einhalten. Dabei geht es vor allem um Dieselautos. Oder der Bund müsse rechtssicher festlegen, welche Dieselfahrzeuge noch in die Innenstädte fahren dürften. «Dazu brauchen wir eine blaue Plakette», sagte Günther am Dienstag. «Wir müssen handeln, aber der Ball liegt beim Bund.» Die Kommunen hätten das Problem, aber nicht die Instrumente, es zu lösen.

Gemessen wurde von FU-Experten in drei Messzyklen über einen Zeitraum von vier Wochen hinweg im Oktober und November 2017. Die höchste Belastung wurde am Görlitzer Bahnhof in Berlin-Kreuzberg mit 77 Mikrogramm gemessen. Gesetzlich erlaubt ist im Jahresmittel eine Belastung von höchstens 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. Ob diese an den fraglichen Standorten tatsächlich über das Jahr gerechnet überschritten wird, ist mit einer Messreihe über zwei Monate nicht festzustellen.