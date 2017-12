dpa

Merkel besucht Breitscheidplatz nach Terroranschlag

Knapp ein Jahr nach dem Terroranschlag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche besucht. Die Kanzlerin traf am Dienstagabend überraschend am Breitscheidplatz ein.

Auf dem Weihnachtsmarkt unterhielt sich die Kanzlerin mit Passanten, Besuchern und Budenbetreibern. Bei dem nicht angekündigten Besuch informierte sich Merkel auch bei Polizisten. Nach den Attentat wurden auf vielen Weihnachtsmärkten die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.

Bei dem Anschlag mit einem entführten Lastwagen tötete der islamistische Terrorist Anis Amri am Abend des 19. Dezember 2016 zwölf Menschen und verletzte etwa 70. Amri wurde vier Tage später auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen.

An der zentralen Gedenkveranstaltung zum Terroranschlag nimmt in der kommenden Woche neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch Merkel teil.

Steinmeier wird bei der religionsübergreifenden Andacht am Morgen des 19. Dezembers in der Gedächtniskirche direkt am Tatort sprechen. Merkel gehört nicht zu den Rednern.

