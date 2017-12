Merkel bei Gedenken zum Terroranschlag: Platz abgesperrt

Viele Opfer des islamistischen Terroranschlags in Berlin beklagten sich nachher über schlechte Betreuung. Am Jahrestag wollen Bundesregierung und der Berliner Senat alles richtig machen.

Berlin (dpa/bb) - An der zentralen Gedenkveranstaltung zum Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt vor einem Jahr nimmt neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil. Steinmeier wird bei der religionsübergreifenden Andacht am Morgen des 19. Dezembers in der Gedächtniskirche direkt am Tatort sprechen. Merkel gehört nicht zu den Rednern, hieß es am Dienstag aus dem Berliner Senat.