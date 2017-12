dpa

Mieter aus Wohnungen gelockt? Mutmaßliche Diebe schweigen

Zwei mutmaßliche Trickdiebe sollen über Monate hinweg in Berlin ältere Menschen aus ihren Wohnungen gelockt und deren Räume dann nach Diebesgut durchsucht haben. Im Prozess vor dem Landgericht haben die Angeklagten - ein 44-Jähriger und eine 45 Jahre alte Frau - geschwiegen. Eine 88 Jahre alte Geschädigte sagte am Dienstag als erste Zeugin, sie sei durch ein Gespräch am Gartenzaun abgelenkt worden. «Mir wurde dann der gesamte Schmuck gestohlen.» Der Schaden soll in ihrem Fall mehr als 10 000 Euro betragen.

Die Angeklagten sollen seit Juni 2015 teils gemeinschaftlich, teils mit unbekannten Mittätern in ganz Berlin Geschädigte unter Vorwänden aus ihren Wohnungen oder Häusern gelockt haben. Mehrfach sei älteren Menschen vorgegaukelt worden, ihnen sei gerade der Rollator aus dem Hausflur gestohlen worden. Die mutmaßlichen Diebe hätten aus dem Wohnungen dann Bargeld, EC-Karten und Schmuck entwendet, heißt es in der Anklage. Bis Januar 2016 sollen die beiden Angeklagten Werte von rund 24 000 Euro erbeutet haben.

Der 45-Jährigen wird in einer weiteren Anklage ein Trickdiebstahl zu Lasten einer 89 Jahre alten Frau vorgeworfen. Mit einem unbekannten Mittäter soll sie die Seniorin aus ihrer Wohnung im betreuten Wohnen gelockt haben. Anschließend seien in den Räumen der Seniorin Bargeld und Schmuck im Wert von rund 30 000 Euro gestohlen worden.

Ob sich die einschlägig vorbestraften Angeklagten zu einem späteren Zeitpunkt äußern werden, blieb zu Beginn der Verhandlung offen. Der Prozess wird am 15. Dezember fortgesetzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 12. Dezember 2017 15:50 Uhr

