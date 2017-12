Raubüberfall auf Supermarkt

Kurz vor Feierabend hat ein Unbekannter bei einem Raubüberfall in einem Supermarkt in Brandenburg/Havel mehrere Hundert Euro erbeutet. Der vermummte Mann habe am Montagabend eine Kassiererin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und gezwungen, die Kasse zu öffnen, berichtete die Polizei am Dienstag. Anschließend steckte der Mann die Geldkassette in einen Rucksack und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Erst am vergangenen Freitag hatten zwei unbekannte Täter bei einem Überfall Supermarkt in Dahlwitz-Hoppegarten (Märkisch-Oderland) Bargeld erbeutet. Die beiden hatten ebenfalls eine Kassiererin mit einer Waffe bedroht und dann die Kasse aufgebrochen. Auf der Flucht versuchten sie, zwei Streifenbeamte anzufahren. Trotz einer Großfahndung konnten die Räuber entkommen.

Letzte Änderung: Dienstag, 12. Dezember 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

