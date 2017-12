Rettungswagen verursacht Unfall mit zwei Schwerverletzten

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen der Berliner Feuerwehr sind in Berlin-Reinickendorf zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Wagen am Montagmorgen auf der Wittestraße unterwegs und fuhr trotz Rotlicht über die Kreuzung Antonienstraße. Dabei stieß der Rettungswagen mit dem Wagen eines 48-Jährigen zusammen. Der Autofahrer und sein 27 Jahre alter Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Der 47 Jahre alter Fahrer des Rettungswagen und sein Beifahrer (32) blieben unverletzt. Die Polizei konnte zunächst nicht sagen, ob die Helfer auf dem Weg zu einem Einsatz waren und mit Blaulicht fuhren.

Letzte Änderung: Dienstag, 12. Dezember 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

