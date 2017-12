Explosion: Staatsschutz ermittelt im S-Bahnhof Plänterwald

Eine Explosion im Berliner S-Bahnhof Plänterwald hat Anwohner aus dem Schlaf gerissen und beschäftigt nun den Staatsschutz. Unbekannte zündeten am Dienstagmorgen im Vorraum des Bahnhofs einen explosiven Gegenstand, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hörten den Knall und alarmierten die Sicherheitskräfte. Durch die Explosion sind diverse Glasscheiben im Bahnhof sowie die Lampen an den Wänden zerstört worden. Was für ein Gegenstand genau gezündet wurde, war nach Angaben der Polizei am Dienstag zunächst unklar. Verletzt wurde niemand, der Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.

Letzte Änderung: Dienstag, 12. Dezember 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

