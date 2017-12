dpa

Trainer Krupp: «Die Tabellenposition bedeutet nicht viel»

Die Eisbären Berlin gehen mit viel Respekt in das Duell der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Krefeld Pinguine. «Ihre Angriffsreihe ist eine der stärksten der Liga. Das wird ein sehr unangenehmes Spiel», sagte Berlins Stürmer Martin Buchwieser vor der Partie am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof. Die Krefelder Nationalspieler Marcel Müller und Daniel Pietta spielen bisher eine herausragende Saison und belegen in der DEL-Scorerwertung die Plätze zwei und drei. «Aber ich glaube, wir haben genug Qualität, um auch die beiden in den Griff zu kriegen», befand Buchwieser.

Die Eisbären Berlin haben sich gegen die Pinguine in der Saison bislang schwer getan. «Beide Spiele waren ganz eng und wurden nur mit einem Tor entschieden», sagte Trainer Uwe Krupp. Die Berliner sind Spitzenreiter, die Gäste stehen nur auf Platz zwölf. Das spielt für Krupp keine Rolle: «Die Tabellenposition bedeutet morgen Abend nicht viel», sagte er.

Bei den Eisbären hat sich die Verletztenliste weiter verlängert: Neben André Rankel, Frank Hördler und Thomas Oppenheimer fehlen nun auch Florian Busch und Stammkeeper Petri Vehanen. Für den weiterhin angeschlagenen Finnen wird am Mittwoch wieder der zuletzt starke Marvin Cüpper das Tor hüten. Busch zog sich am Sonntag im Spiel gegen Mannheim eine Schädelprellung zu. Wann er zurückkehren wird, ist noch unklar: «Bei ihm muss man abwarten, wie sich das entwickelt», sagte Krupp.

