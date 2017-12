Füchse-Torjäger Nenadic fehlt bei Rhein-Neckar Löwen

Petar Nenadic von den Füchsen Berlin ist für das Top-Spiel der Handball-Bundesliga am Donnerstag (19.00 Uhr) beim Meister Rhein-Neckar Löwen gesperrt. Wie ein Sprecher der Liga HBL am Dienstag mitteilte, muss der Torjäger des Tabellenführers nach einem Urteil des Schiedsgerichts für eine Partie aussetzen. Außerdem erhielt der Serbe eine Geldstrafe. Über die Höhe machte die HBL keine Angaben.

Nenadic hatte am vergangenen Sonntag in der Partie gegen die MT Melsungen (32:29) wegen eines Foulspiels gegen Michael Müller in der 52. Minute die Rote Karte gesehen. Anschließend hatte er seinen Gegenspieler beleidigt. Der Schiedsrichter stand in dieser Szene direkt dahinter und hörte die Worte. Daraufhin zückte er die Blaue Karte, um zu signalisieren, dass er über den Vorfall einen Bericht schreiben werde.