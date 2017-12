dpa

63-jährige Fußgängerin von Auto angefahren

Eine 63 Jahre alte Frau ist in Berlin-Alt-Treptow von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 34-jähriger Autofahrer war am Montagnachmittag mit seinem Fahrzeug links von der Heidelberger Straße in die Wildenbruchstraße abgebogen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei übersah er vermutlich die Fußgängerin, die gerade die Wildenbruchstraße überquerte. Die Frau kam unter anderem mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus.

