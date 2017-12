ICE-Reisende müssen nach Wildunfall umsteigen

Wittenberg (dpa) - Nach einem Wildunfalls hat der ICE 695 von Berlin nach Stuttgart am Montagabend einen Nothalt bei Wittenberg in Sachsen-Anhalt einlegen müssen. Nach etwa einer Stunde konnten die Reisenden gegen 19.00 Uhr an der regionalen Haltestelle Zörnigall den Zug verlassen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Dabei seien Stege eingesetzt worden, um Abstände zwischen Zug und Bahnsteig zu überbrücken. Ein nachfolgender ICE nach München nahm die Fahrgäste dann später mit. Reisende nach Leipzig mussten jedoch in Bitterfeld umsteigen. Zwei Gleise der ICE-Strecke waren nach Angaben der Sprecherin etwa eine halbe Stunde gesperrt. Zuvor hatte das Onlineportal «tag24» berichtet.

Letzte Änderung: Montag, 11. Dezember 2017 21:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen