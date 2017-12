dpa

Botschaftsangehörige wird fremdenfeindlich attackiert

Der Staatsschutz ermittelt, nachdem eine Botschaftsangehörige fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen worden ist in Berlin-Charlottenburg. Ein unbekannter Mann kam auf die 52-Jährige zu, als sie am Sonntag in ihrem Wagen in der Schlossstraße auf eine Freundin wartete, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er beleidigte sie fremdenfeindlich und versuchte, ihren Scheibenwischer zu beschädigen. Als die Frau ausstieg, drohte der Mann mit Schlägen. Er konnte unerkannt flüchten, die 52-Jährige blieb unverletzt. Vor dem Hintergrund eines fremdenfeindlichen Übergriffs auf eine Botschaftsangehörige übernahm der Staatsschutz den Fall.

Letzte Änderung: Montag, 11. Dezember 2017 15:10 Uhr

