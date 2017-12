Streitpunkt Busse und Bahnen: Konferenzen gestartet

Busse und Bahnen stehen viel in der Kritik - zu langsam, zu teuer oder zu voll, heißt es oft. Angesichts steigender Pendlerzahlen will die Politik gegensteuern.

Potsdam (dpa/bb) - Mit jährlichen Mobilitätskonferenzen wollen Berlin und Brandenburg den Nahverkehr verbessern und bessere Einblicke in die Planung geben. Es gebe großes Interesse in der Bevölkerung an den geplanten Entwicklungen, sagte Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) am Montag nach der ersten derartigen Konferenz mit rund 200 Teilnehmern in Potsdam. Daran nahmen Politiker, Vertreter der Nahverkehrsunternehmen und betroffene Bürger teil.