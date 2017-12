dpa

Mobilitätskonferenzen sollen Nahverkehr verbessern

Mit jährlichen Mobilitätskonferenzen wollen Berlin und Brandenburg den Nahverkehr verbessern. «Das Interesse ist sehr groß, zu erfahren was wir planen», sagte Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) am Montag nach der ersten derartigen Konferenz mit rund 200 Teilnehmern in Potsdam. Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) sagte, die vielen Akteure im Bereich des Nahverkehrs - von Bahngesellschaften über den Verkehrsverbund bis hin zu großen und kleinen Busunternehmen, würden zunehmend kooperieren. «Wenn jedes einzelne Unternehmen erfolgreich sein will, dann geht das nur gemeinsam.»

Letzte Änderung: Montag, 11. Dezember 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen