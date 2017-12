dpa

Kabelschacht in Flammen: Staatsschutz ermittelt

Wegen eines Feuers in einem Kabelschacht der Berliner S-Bahn hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Der Brand wurde am Sonntagabend kurz vor Mitternacht von einem Zugführer in der Nähe der Grüntaler Straßenbrücke am Bahnhof Bornholmer Straße bemerkt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Zugführer löschte das Feuer, verletzt wurde niemand. Der Zugverkehr lief ohne Störung weiter. In Berlin hat es schon öfter Brandanschläge auf Bahnanlagen gegeben. Im konkreten Fall besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Der Staatsschutz der Polizei ist für Straftaten mit mutmaßlich politischem Hintergrund zuständig.

Letzte Änderung: Montag, 11. Dezember 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen