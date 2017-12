Gewerkschaft und RWE-Chef warnen vor Kohleausstieg

Kurz vor Gesprächen über eine mögliche neue große Koalition lässt die Gewerkschaft IG BCE Dampf ab. Der Chef des Energiekonzerns RWE knöpft sich Umweltverbände vor.

Berlin (dpa) - Die Gewerkschaft IG BCE und die Konzerne RWE und Evonik haben vor einer Klima- und Energiepolitik zu Lasten der Beschäftigten und der Industrie gewarnt. «Wir sind es leid, dass die Politik bestellt, die Rechnung aber bei uns bleibt», kritisierte der Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis, am Montag bei einer Betriebsrätekonferenz der Gewerkschaft in Berlin. «Wir müssen für falsche Weichenstellungen in der Politik bezahlen.»