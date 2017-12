dpa

Scheeres: Können Schulen schneller planen und bauen

Berlin will dringend benötigte neue Schulen in der Hälfte der Zeit planen und bauen. Der Senat erprobt das derzeit an zehn Schulen, die ersten Bauarbeiten sollen 2018 beginnen. «Wir müssen einfach schneller werden, sonst wird uns das nicht gelingen, mit den wachsenden Schülerzahlen zurecht zu kommen», sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Montag. Das Modellprojekt setzt unter anderem auf schnellere Architekturwettbewerbe, einfachere Planungsverfahren und vorgefertigte Wandelemente. Ein Generalplaner soll gleich die Genehmigungen für mehrere Schulen einholen. Auch der Bau könnte an einen Generalunternehmer vergeben werden.

Letzte Änderung: Montag, 11. Dezember 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen