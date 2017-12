dpa

Frau fährt in Gegenverkehr: schwer verletzt in Klinik

Eine vermutlich betrunkene Frau ist in Berlin-Lichtenberg in den Gegenverkehr gefahren und dabei schwer verletzt worden. Zunächst war die 36-Jährige am Sonntagabend mit ihrem Fahrzeug mehrfach gegen den Bordstein der Frankfurter Allee gefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei zerstörte sie einen Reifen, der sich von der Felge löste. Dann fuhr die Frau mit ihrem Wagen über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn, wo sie erst mit dem Auto eines 56-Jährigen kollidierte und dann frontal mit dem Wagen eines 34-jährigen Mannes zusammenstieß.

Der 34-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Vermutlich habe sie zuvor Alkohol getrunken, sagte eine Polizeisprecherin. An ihrem Wagen und an dem des 34-Jährigen entstanden Totalschäden.

