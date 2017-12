28 000 Flüchtlinge in Berlin arbeitssuchend gemeldet

Ein Job oder ein Lehrstelle sind Voraussetzung für eine gelungene Integration von Flüchtlingen. Welch dicke Bretter dabei zu bohren sind, zeigen neue Zahlen der Arbeitsagentur.

Berlin (dpa/bb) - Anerkannte Asylbewerber in Berlin haben es schwer, schnell auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ende Oktober waren in der Hauptstadt gut 28 000 Menschen mit Fluchthintergrund arbeitssuchend gemeldet. Die meisten von ihnen - 25 700 - bezogen Hartz IV- Leistungen. Das geht aus Daten der Arbeitsagentur hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

34 Prozent der Arbeitssuchenden gelten demnach als arbeitslos. Der Rest befindet sich in vorbereitenden Maßnahmen für den deutschen Arbeitsmarkt. Dazu zählen besonders Integrations-, Sprach- oder Berufssprachkurse. Der Anteil der Geflüchteten an der Gesamtzahl der Arbeitssuchenden in Berlin liegt demnach bei 8,3 Prozent.