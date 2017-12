Berlinerin Pechstein Dritte über 3000 Meter im Weltcup

Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat sich bei der vierten Weltcup-Station über die 3000 Meter den dritten Platz gesichert. Die 45-Jährige musste am Sonntag in Salt Lake City im Bundesstaat Utah in 3:58,69 Minuten nur Natalja Woronina (Russland/3:57,70) und Martina Sablikova (Tschechien/3:57,84) den Vortritt lassen. Für Pechstein war es zugleich der 115. Podestplatz ihrer Laufbahn. «Das ist unglaublich, ich bin total glücklich», sagte die Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur.

Letzte Änderung: Sonntag, 10. Dezember 2017 23:30 Uhr

Quelle: dpa

