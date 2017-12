Munitionsfund in Charlottenburg: Besitzer wird ermittelt

Nach dem Fund einer größeren Menge Munition in einer Tiefgarage in Berlin-Charlottenburg war noch unklar, wem sie gehörte. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Der Mieter eines Tiefgaragenstellplatzes hatte die Polizei am Sonntagnachmittag über den Fund informiert. Es handelte sich um 200 Schuss neuwertiger Munition, Kaliber 7.65. Der Fundort befand sich in der Nähe des Weihnachtsmarkts am Schloss Charlottenburg - das sei aber vermutlich eher Zufall, sagte ein Polizeisprecher.

