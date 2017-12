Erneut israelische Fahne bei Palästinenser-Demo verbrannt

Bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin ist am Sonntagabend erneut eine israelische Fahne in Flammen aufgegangen. Rund 2500 Menschen versammelten sich in Berlin-Neukölln und liefen bis zur Adalbertstraße nach Kreuzberg, wie die Polizei mitteilte. Die Demonstration gegen die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die US-Regierung verlief nach Polizeiangaben abgesehen vom Verbrennen der Fahne weitgehend ruhig. Mehrere Verfahren gegen Demonstrationsteilnehmer wurden eingeleitet - unter anderen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Bereits bei Demonstrationen am Freitag waren am Brandenburger Tor mehrere israelische Fahnen bei Palästinenser-Demos verbrannt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) verurteilte die Vorfälle und sagte Antisemitismus und Rassismus den Kampf an. Die Polizei werde jede Kundgebung auflösen, von der Straftaten ausgingen, sagte Müller am Sonntag. Wer das hohe Gut der freien Meinungsäußerung missbrauche und durch das Verbrennen von Fahnen Hass säe, könne nicht den Schutz des Demonstrationsrechts für sich in Anspruch nehmen.

Letzte Änderung: Sonntag, 10. Dezember 2017 22:00 Uhr

Quelle: dpa

