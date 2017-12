dpa

Kalou rettet Hertha ein Remis beim FC Augsburg

Mit einem Treffer in der Nachspielzeit hat Hertha BSC beim FC Augsburg ein glückliches Remis erkämpft. Beide Teams trennten sich am Sonntag zum Abschluss des 15. Spieltages der Fußball-Bundesliga 1:1 (0:0). Für die im Angriff ziemlich harmlose Hertha war dies ein glücklicher Punktgewinn. Caiuby hatte in der 74. Minute die Augsburger in Führung gebracht. Der eingewechselte Salomon Kalou (90.+1) glich kurz vor dem Abpfiff der Partie für die Berliner aus. Die Augsburger waren die meiste Zeit überlegen und vergaben mehrere Torchancen. Sie verpassten mit dem Remis die Chance, auf einen Champions-League-Platz vorzurücken.

Letzte Änderung: Sonntag, 10. Dezember 2017 20:10 Uhr

Quelle: dpa

