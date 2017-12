Brandenburger stirbt bei Unfall an Seenplatte

Ein Autofahrer aus dem Kreis Märkisch-Oderland ist bei einem Unfall an der Mecklenburgischen Seenplatte ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Neubrandenburg sagte, war der 30-Jährige am Morgen auf einer schmalen Landstraße bei Carpin unweit von Neustrelitz frontal mit dem Wagen gegen einen Baum auf der linken Straßenseite gefahren. Der Fahrer konnte nur noch tot aus dem Wagen geborgen werden. Seine 26 Jahre alte Beifahrerin, die ebenfalls aus der Nähe von Strausberg kommt, kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Unfallursache blieb bisher unklar.

Letzte Änderung: Sonntag, 10. Dezember 2017 19:00 Uhr

Quelle: dpa

