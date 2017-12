dpa

Ausstellung «Welcome to Jerusalem»: Mahnung zu Frieden

Zur Eröffnung der Ausstellung «Welcome to Jerusalem» in Berlin hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) zu Toleranz und Frieden aufgerufen. «Gerade mit Blick auf die Schlagzeilen der vergangenen Woche ist die Schau eine mahnende Erinnerung daran, welch kostbare Errungenschaft es ist, in religiöser Vielfalt friedlich zusammenleben zu können», sagte die CDU-Politikerin.

In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Donald Trump in einer weltweit umstrittenen Entscheidung Jerusalem als die Hauptstadt Israels anerkannt. Die arabischen Länder reagierten mit massiven Protesten. Vielerorts gibt es Sorge vor einer Eskalation.

Die Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin erläutert die Hintergründe des jahrhundertealten Streits zwischen Christen, Juden und Muslimen um Jerusalem. Zu sehen sind historische Exponate, künstlerische Reaktionen und aktuelles Videomaterial.

Mit der Eröffnung von «Welcome to Jerusalem» schließt zugleich die Dauerausstellung im Neubau des Jüdischen Museums. Sie soll in den kommenden eineinhalb Jahren grundlegend überarbeitet werden. Das Haus bleibt trotz der Renovierung geöffnet.

Quelle: dpa

