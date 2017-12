dpa

Woidke würdigt Oertel als «Reporter mit Kultstatus»

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat DDR-Sportreporter Heinz Florian Oertel als «Reporter mit Kultstatus» gewürdigt. «Millionen Menschen hingen an Ihren Lippen, wenn Sie zunächst im Radio von den Sportereignissen aus aller Welt berichteten und später mit Ihren anschaulichen Beschreibungen Farbe ins Schwarz-Weiß-Fernsehen brachten», betonte Woidke am Sonntag in einem Glückwunschschreiben zu Oertels 90. Geburtstag am Montag. «Sie haben uns unsere Sport-Idole von einst ins Wohnzimmer geholt und noch populärer gemacht, als sie ohnehin waren.» Woidke verwies auch auf die Qualitäten Oertels als Entertainer außerhalb des Sports, die ihm 17 Mal den Titel «Fernsehliebling des Jahres» einbrachten.

