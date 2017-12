Glätteunfall auf dem Berliner Ring: Ein Schwerverletzter

Bei einem Glätteunfall auf dem östlichen Berliner Ring ist ein 30 Jahre alter Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei am Morgen zwischen den Anschlussstellen Hellersdorf und Marzahn auf glatter Fahrbahn mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Autobahn abgekommen, berichtete ein Polizeisprecher. Der 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus nach Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) gebracht. Wegen der Aufräumarbeiten war die rechte Fahrspur in Richtung Dreieck Barnim gesperrt.

Letzte Änderung: Sonntag, 10. Dezember 2017 10:30 Uhr

Quelle: dpa

