Spandau 04 auf Kurs: «Ausgangsposition wie nie zuvor»

Der gute Start der Wasserfreude in die Champions-League-Saison setzt sich fort. Noch nie hat Spandau in dem gegenwärtigen Modus die Endrunde erreicht. Das soll nun im kommenden Jahr gelingen.

Berlin (dpa) - Die Wasserfreunde Spandau 04 sind nach dem vierten Spiel in der Champions League auf Kurs Finalrunde. «Nach dem schwachen Auftakt in Herceg Novi haben wir uns mit drei Siegen in Folge in starker Weise zurückgekämpft und eine solch gute Ausgangsposition verschafft, wie wir sie noch nie hatten», erklärte Manager Peter Röhle. Der deutsche Rekordmeister gewann beim niederländischen Team AZC Alphen mit 17:5 (7:3). Zuvor hatte es einen Sieg gegen Sabadell und das sensationelle 10:9 gegen Szolnok gegeben.