Champions League: Spandau 04 gewinnt 17:5 in Alphen

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat in der Champions League seine gute Ausgangsposition für einen Top-Vier-Rang gewahrt. Dieser berichtigt zum Einzug ins Final Eight im kommenden Jahr in Genua. Die Berliner gewannen am Samstag in der Gruppe B deutlich mit 17:5 (2:1,5:2,5:0,5:2) bei den Niederländern von AZC Alphen und belegen mit neun Punkten Platz zwei hinter Spitzenreiter Jadran Herceg Novi.

Die Wasserfreunde kamen schwer in die Partie. Ihnen gelang im Startviertel erst 26 Sekunden vor dem Ende die 2:1-Führung. Danach fanden sie aber ihren Rhythmus, verteidigten aggressiv und ließen wenig gegen die im Angriff harmlosen Gastgebern zu. Nach den beiden Mittelabschnitten war die Partie beim 12:3 für die Berliner entschieden. Mateo Cuk mit vier und Lukas Gielen mit drei Toren waren die erfolgreichsten Spandauer Torschützen.

Letzte Änderung: Samstag, 9. Dezember 2017 23:20 Uhr

Quelle: dpa

