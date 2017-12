Sportler des Jahres: Kanuten bleiben Aushängeschild

Franziska Weber, Sebastian Brendel und der C4 der Männer: Potsdams Kanuten haben ein super Sportjahr 2017 hingelegt. Dafür werden sie auch Brandenburgs «Sportler des Jahres».

Potsdam (dpa) - Die Kanuten bleiben die Aushängeschilder für den Sport in Brandenburg. Bei der Wahl zu «Brandenburgs Sportler des Jahres 2017» gewannen die Wassersportler in allen drei Kategorien. Wie schon 2016 holten sich bei den Frauen Franziska Weber und bei den Männern Sebastian Brendel die Auszeichnung ab, die von Sportjournalisten vergeben werden.

In der Team-Wertung wurde am Samstagabend vor 550 Gästen in der Metropolis Halle in Potsdam das Trio Sebastian Brendel, Stefan Kiraj und Jan Vandrey als Nummer eins geehrt. Die drei Männer hatten bei der Kanu-WM in Racice zusammen mit dem Berliner Conrad Scheibner völlig überraschend im C4 über 1000 Meter triumphiert.